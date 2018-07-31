شباب الطائرة الليبية يتمسكون بالإثارة في مصراتة بفوز للسويحلي وأخر للأهلي بنغازي

جانب من منافسات طائرة الشباب (المركز الإعلامي)

في مباراة شهدت ندية وإثارة فاز فريق الشباب تحت 17 عاما للكرة الطائرة بنادي السويحلي على الجزيرة بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين (25/16) للسويحلي و(25/21) للجزيرة و(25/19) للسويحلي و (24/26) للجزيرة و(15/08) للسويحلي خلال المنافسات المقامة في مدينة مصراتة.

وفي المباراة الثانية استطاع فريق الأهلي بنغازي الفوز في ديربي مدينة بنغازي على الهلال بنتيجة ثلاثة اشواط مقابل شوطين في مباراة قوية أيضا وجاءت بنتيجة (20/25) للهلال و(25/23 للأهلي و (25/21) للأهلي و (25/27) للهلال و (15/12) للأهلي.

وسيلتقي اليوم الثلاثاء الاتحاد المصراتي مع الهلال في المباراة الاولى والاهلي بنغازي والجزيرة في المباراة الثانية بينما يخلد السويحلي للراحة.