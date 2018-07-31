منتخب شباب السلة الليبي يعاند الظروف ويقهر الإرهاق البدني في الجزائر

منتخب ليبيا للشباب في كرة السلة (المركز الإعلامي)

خاض المنتخب الليبي لكرة السلة تحت 18عامًا رحلة سفر شاقة إلى الجزائر امتدت إلى ما يقارب من 24 ساعة.

بدأت الرحلة بالسفر على مجموعتين، جاءت الأولى في الفترة الصباحية والثانية في الفترة المسائية إلى تونس ومنها إلى الجزائر عن طريق البر والانتظار أكثر من ثلاث ساعات لإتمام إجراءات الدخول إلى الأراضي الجزائرية.

ورغم الإرهاق خاض المنتخب الإثنين فترتي تدريب صباحية ومسائية، وسيكون اليوم الثلاثاء الاجتماع الفني الخاص بالمباراتين أمام المنتخب الجزائري، المقرر لهما الأربعاء والجمعة ضمن تصفيات المنطقة الأفريقية الأولى.