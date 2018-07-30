المدرب الليبي جمال خميس يتجه لتدريب المدينة بدلاً عن الخمس

طرابلس - بوابة الوسط : صلاح بلعيد | الإثنين 30 يوليو 2018, 03:30 مساء
المدرب جمال خميس (أرشيفية : الإنترنت)

أكد المدرب جمال خميس، أن المفاوضات مع نادي الخمس لم يكتب لها النجاح، بعد أن بدأت الاتصالات مع إدارة النادي، قبل أن تتوقف دون سبب واضح، متمنيًا التوفيق للمدرب الجديد المنتظر للفريق.

وكشف خميس دخوله في مفاوضات جادة مع إدارة نادي المدينة، حيث لم يبقَ إلا توقيع العقود بين الطرفين بعد الاتفاق على معظم النقاط.

وأكد خميس في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، الإثنين، أنه وجد اهتمامًا ورغبة جادة من إدارة نادي المدينة، وهو يطمح لتحقيق نقلة مع فريق المدينة أحد الفرق الكبيرة في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، معلنًا عرض جميع التفاصيل في مؤتمر صحفي موسع أثناء توقيع العقد.
 
ويعد جمال خميس من المدربين المعروفين في الكرة الليبية وخاض تجارب عديدة مع فرق ليبية، وسبق أن درب المنتخب الأولمبي الليبي.

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