الأولمبية الليبية تتحرك لتشكيل لجنة الفروسية

طرابلس - بوابة الوسط : صلاح بلعيد | الإثنين 30 يوليو 2018, 03:28 مساء
جانب من منافسات سابقة في الفروسية

أعلنت اللجنة الأولمبية الليبية تشكيل لجنة مؤقتة للفروسية بعد أن تجاوز الاتحاد الحالي الأربع سنوات حسب اللوائح ولم تجر انتخاباته وترأس اللجنة التسيرية المؤقتة إبراهيم عقيلة والمكونة من عشرة أعضاء.

وجاء فى قرار الأولمبية على اللجنة تفعيل وتحديد أندية الفروسية الفاعلة الحقيقية تمهيدا لدعوة الجمعية العمومية للاجتماع الانتخابي لاختيار اتحاد جديد للأربع سنوات القادمة وأن يكون ذلك خلال مدة أقصاها 90 يوما من تاريخ القرار.
 
وكانت أصوات من فروسية قفز الحواجز قد طالبت منذ سنوات بفصل القفز عن بقية مكونات اتحاد الفروسية وهو ماسيكون مطروحا أمام الاجتماع القادم للجمعية العمومية فى الانتخابات بعد ثلاثة أشهر.

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