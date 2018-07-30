محترف في كندا وآخر في أيرلندا ضمن منتخب شباب ليبيا

مباراة ودية سابقة لمنتخب الشباب الليبي (المركز الإعلامي)

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم القائمة النهائية للمنتخب الوطني تحت سبعة عشر عاما التي ستشارك في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس أفريقيا بتنزانيا 2019.

وتضم القائمة 21 لاعبا من بينهم محترفان اثنان محمد المعداني المحترف في الملاعب الكندية ومؤيد جمال وينشط في الملاعب الأيرلندية.

ويدخل منتخب الناشئين في تجمع إعدادي بالعاصمة طرابلس بداية من الأربعاء المقبل تحت إشراف مدربه حبيب امبارك.

يلعب المنتخب أولى لقاءاته في التصفيات أمام تونس في العشرين من أغسطس المقبل بمدينة المنستير.

وتضم قائمة لاعبي المنتخب الليبي للناشئين تحت 17 عاما اللاعبين: أحمد خير ابريك (النجمة) ومحمد فتحي اسويسي (المدينة) وسفيان محمود بن ضو (الاتحاد) وعلي حبيب حويل (الاهلي بنغازي) ومحمد ناصر عبد الدائم (النصر) وعبد المؤمن خالد الرحيبي (الاتحاد) وحمزة عبد الرازق الضراط (التحدي) ومعتز فوزي الجرنازي (الشط) وحسين خليفة طقطق (النجمة) وياسين عادل عبود (الاتحاد) وابراهيم اشرف المصراتي (الهلال) وانس علي الشبلي (المدينة) وفاضل حمد سلامة (الاهلي بنغازي) ومحمد عادل رمضان (الاتحاد) ومحمد مجدي ارغيدة (الاتحاد المصراتي) ومختار عمر علي (النصر) وأسامة جمال السريط (الاهلي بنغازي) وابراهيم موسى خمير (الجزيرة) ومحمد خالد زايد (الاتحاد) واستثني من القائمة لاعبو الأهلي طرابلس بعدما رفضت إدارة ناديهم تسريحهم للمنتخب.