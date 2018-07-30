«الغنودي» يرفض الإغراءات المالية ويعود لـ«الزعيم» من الجزائر خلال 48 ساعة

طرابلس - «بوابة الوسط» الصديق قواس | الإثنين 30 يوليو 2018, 01:19 مساء
المهاجم الدولي محمد الغنودي (المركز الإعلامي)

علمت «بوابة الوسط» من مصادرها الخاصة، الإثنين، أن إدارة نادي الأهلي طرابلس «الزعيم» تدرس إعادة المهاجم الدولي محمد الغنودي من رحلة احترافه الأخيرة بالجزائر.

وتدور المفاوضات حاليًا بشأن عودة الغنودى إلى فريقه الأول لكرة القدم بنادي الأهلي طرابلس ، على أن يلتحق ببعثة الفريق في تونس خلال الـ48 ساعة المقبلة على أقل تقدير.

الغنودي احترف الموسم الماضي في فريق الساورة الجزائري، وأنهى عقده بالتراضي قبل أن يقرر العودة إلى ليبيا.

ورغم الإغراءات المالية من أندية محلية، إلا أنه فضَّل العودة إلى ناديه الذي ترعرع فيه وعاش فيه مسيرته الرياضية الناجحة.

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