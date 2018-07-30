طائرة السويحلي للشباب تحقق الفوز الثاني والاتحاد المصراتي يتغلب على الأهلي بنغازي

فريق السويحلي لشباب الكرة الطائرة (المركز الإعلامي)

جاءت نتائج اليوم الثاني الأحد من بطولة ليبيا للكرة الطائرة تحت 17 عاما والمقامة بقاعة مصراتة لتشهد الفوز الثاني لفريق السويحلي بعدما تغلب على الهلال بثلاثة أشواط مقابل شوط.

انتهى الشوط الأول للسويحلي (25/ 13) ونال الهلال الشوط الثاني (25/ 20) فيما حسم السويحلي الشوطين الثالث والرابع بنتيجة (25/ 19) و (25/ 15) وحصل علي سوالم من فريق الهلال على جائزة أفضل لاعب في اللقاء.

وفي لقاء اخر تمكن الاتحاد المصراتي من الفوز على الأهلي بنغازي بثلاثة أشواط دون مقابل (25/ 13) و(25/ 19) و(25/ 10).

وتستكمل اليوم الإثنين مباريات البطولة بين السويحلي والجزيرة في تمام الساعة الرابعة بتوقيت ليبيا وفي اللقاء الثاني يلتقي الهلال مع الأهلي بنغازي.

فريق الهلال لشباب الكرة الطائرة (المركز الإعلامي)