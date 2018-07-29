السراج يوجه بدعم مشاركة الشطرنج الليبي في عالمية جورجيا

فائز السراج يستقبل رئيس الاتحاد الليبي للشطرنج فوزي فتح الله بورجعة (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الأحد بمقر المجلس بطرابلس، رئيس الاتحاد الليبي للشطرنج، فوزي فتح الله بورجعة.

وبحث السراج مع رئيس الاتحاد متطلبات مشاركة ليبيا في بطولة الأولمبياد العالمي للشطرنج، التي ستنطلق في شهر سبتمبر المقبل في جورجيا، وأصدر تعليماته بتوفير احتياجات الاتحاد لإنجاح هذه المشارَكة، وفقًا لصفحة المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

وأشاد السراج بما حققه الأبطال الليبيون في بطولات الشطرنج على المستويين العربي والأفريقي، متمنيًا أن يحقق أبطال ليبيا مزيد الألقاب والانتصارات.

وأكد حرص حكومة الوفاق الوطني على توفير كل الدعم للرياضة بمختلف ألعابها ومسابقاتها، لتواصل مهامها النبيلة في بناء ثقافة المحبة ومفاهيم الانتماء.