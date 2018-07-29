سيميوني يعترف بأخطر تسريب عن رونالدو وميسي

اعترف المدرب الأرجنتيني، دييغو سيميوني، بالتسريبات التي كشفت حوارًا بينه وبين مساعده في «أتلتيكو»، خيرمان بورخس، عبر «واتس آب»، أجاب خلالها عن سؤال، إذا كان لديه المال.. مَن سوف يقرر شراءه من النجمين، كريستيانو رونالدو، أم ليونيل ميسي.

وبدأ رونالدو كأس العالم بقوة من خلال تسجيل «هاتريك» في شباك المنتخب الإسباني، ثم هز شباك المغرب، بينما عانى ميسي من تعادل أمام أيسلندا ثم الخسارة بثلاثية ضد كرواتيا، وكلاهما ودع بطولة كأس العالم، من دور الـ 16 على يد منتخبي فرنسا والأوروغواي، «وفقًا لوكالة الأنباء الأسبانية».

وقال سيميوني ردًّا على تلك التسريبات من خلال مؤتمر صحفي: «سأختار ميسي بالطبع، من دون أي شك».

وتابع: «نعم التسريبات صحيحة، لكن حديثي مع خيرمان كان كرويًّا بين أصدقاء، وليس نقاشًا عن أفضلية أحدهما».

وتابع سيميوني: «مع فريق عادي ولاعبين عاديين، سيكون رونالدو ملائمًا بشكل أفضل، إلا أن ميسي محاطًا بلاعبين عظماء سيظل الأفضل في العالم».

