مفاجأة.. الاتحاد المصراتي يتعاقد مع دولي معتزل ويضم اللافي

اللاعب الدولي السابق، محمد القابسي، في صورة تذكارية بقميص الاتحاد المصراتي (صفحة الاتحاد المصراتي)

قبلت إدارة نادي الاتحاد المصراتي، التحدي من خلال قرارها إعادة اللاعب الدولي السابق، محمد القابسي، لاعبًا محترفًا بعد أن توقف عن اللعب كمحترف منذ موسمين.

ووقَّعت إدارة النادي مع القابسي، عقدًا احترافيًّا، اليوم الخميس، لينضم إلى تدريبات الفريق اليوم، استعدادًا لخوض غمار منافسات الموسم الكروي الجديد.

محمد القابسي من مواليد 1991، وسبق أن لعب رفقة أندية الهلال الليبي، وزاخو العراقي، وصور العماني، ومثَّـل المنتخب الليبي في عديد المناسبات، أهمها بطولة أفريقيا للمحليين التي تُـوِّج بها «فرسان المتوسط» العام 2013.

على نفس الاتجاه، أنهت لجنة التعاقدات بالاتحاد المصراتي، تعاقدها مع حارس المرمى، محمد اللافي، قادمًا من فريق الترسانة.

ونشأ اللافي «26 سنة» في فريق المدينة قبل أن ينتقل الموسم الماضي لنادي الترسانة.