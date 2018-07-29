مفاجأة تونسية صادمة في المغرب تنعش أمال الليبيين

طرابلس - «بوابة الوسط» الصديق قواس | الأحد 29 يوليو 2018, 03:24 مساء
المدير الفني الجديد لمنتخب تونس فوزي البنزرتي (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم تعيين المدرب الوطني فوزي البنزرتي مديرا فنيا للفريق القومي خلفا لمواطنه نبيل معلول الذي قاد «نسور قرطاج» في كأس العالم الأخير بروسيا.

تعاقد البنزرتي مع اتحاد الكرة في بلاده شكل صدمة في المغرب وتحديدا لإدارة وجماهير نادي الوداد البيضاوي الذي يتولى تدريبه منذ فترة طويلة.

وجاءت الصدمة بسبب قرب موعد لقاء الوداد مع ممثل الكرة الليبية الأهلي طرابلس في البطولة العربية وتحديدا في دور الـ32 من النسخة الجديدة.

ويتنظر أن يحل الأهلي طرابلس ضيفا على الوداد في العاشر من أغسطس المقبل ليضع البنزرتي ناديه المغربي في مأزق البحث عن بديل خلال الفترة الزمنية القصيرة المتبقية على اللقاء.

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