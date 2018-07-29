الدوري الليبي في سبتمبر بخريطة شاملة لإصلاح «أزمات» الموسم الماضي

بنغازي - بوابة الوسط : زين العابدين بركان | الأحد 29 يوليو 2018, 03:14 مساء
مباراة سابقة لفريق المدينة في الدوري الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

أكد مصدر قريب من لجنة المسابقات العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم أن منافسات الدوري الممتاز للموسم المقبل ستنطلق بداية من منتصف شهر سبتمبر المقبل.

وستقام بمشاركة 24 فريقًا، سيتم توزيعهم على مجموعتين، بحيث تضم كل مجموعة 12 فريقًا على مستوى المنطقة الشرقية، ومثلها بالمنطقة الغربية على أن يتأهل أول كل مجموعة لخوض المباراة النهائية لتحديد هوية بطل الموسم.

وينتظر أن تقام الديربيات ولقاءات الجوار على ملاعب محايدة، فيما سيكون الهبوط لدوري الدرجة الأدنى لعدد ثلاثة فرق من كل مجموعة.
 
ويعد ذلك ضمن خطوات الاتحاد الليبي لتقليص عدد الفرق المتبارية حتى يصل للعدد النموذجي والمثالي، المتمثل في ستة عشر فريقًا في قادم المواسم القريبة.

ويأتي الإعلان عن الشكل الجديد لملامح الموسم المقبل في خطوة تؤكد استفادة لجنة المسابقات من أخطاء الموسم الماضي، حتى يظهر الموسم الجديد بأقل مشاكل وأخطاء، ويسير ويمضي في ظروف طبيعية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أهلي طرابلس» يكلف لاعبه الدولي السابق بمهمة مدير الكرة بالنادي
رياضة محلية
بالفيديو: الآلاف يخلون منازلهم هربًا من حرائق كاليفورنيا (صور)
دولى
«غيدري» الأميركية: خطط بمليار دولار لإعادة تطوير ميناء سوسة
ليبيا
رئيس هيئة الكهرباء: اتجهنا لإنشاء محطتين بالطاقة الشمسية في الكفرة وتمنهنت
ليبيا
كاركاتير خيري - أطول خسوف سياسي في ليبيا
كاريكاتير
الاتفاق على خطة لمعالجة قضية الملكية في ليبيا
ليبيا
المدعي العام الإسباني: الحبس 24 شهرًا وغرامة 3.2 مليون يورو عقوبة رونالدو
رياضة عالمية
الميركاتو.. «يذبح» بطل الدوري الليبي
رياضة محلية
رئيس الحكومة الإيطالية: أخبرت ماكرون أننا لن ندعم الانتخابات في ليبيا قبل إتمام ...
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف بحيرة مياه سائلة في المريخ