الدوري الليبي في سبتمبر بخريطة شاملة لإصلاح «أزمات» الموسم الماضي

مباراة سابقة لفريق المدينة في الدوري الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

أكد مصدر قريب من لجنة المسابقات العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم أن منافسات الدوري الممتاز للموسم المقبل ستنطلق بداية من منتصف شهر سبتمبر المقبل.

وستقام بمشاركة 24 فريقًا، سيتم توزيعهم على مجموعتين، بحيث تضم كل مجموعة 12 فريقًا على مستوى المنطقة الشرقية، ومثلها بالمنطقة الغربية على أن يتأهل أول كل مجموعة لخوض المباراة النهائية لتحديد هوية بطل الموسم.

وينتظر أن تقام الديربيات ولقاءات الجوار على ملاعب محايدة، فيما سيكون الهبوط لدوري الدرجة الأدنى لعدد ثلاثة فرق من كل مجموعة.



ويعد ذلك ضمن خطوات الاتحاد الليبي لتقليص عدد الفرق المتبارية حتى يصل للعدد النموذجي والمثالي، المتمثل في ستة عشر فريقًا في قادم المواسم القريبة.

ويأتي الإعلان عن الشكل الجديد لملامح الموسم المقبل في خطوة تؤكد استفادة لجنة المسابقات من أخطاء الموسم الماضي، حتى يظهر الموسم الجديد بأقل مشاكل وأخطاء، ويسير ويمضي في ظروف طبيعية.