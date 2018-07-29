مهمة عربية وإفريقية تنتظر أهلي طرابلس.. وجلال ينتهى من التعرف على اللاعبين

طرابلس - «بوابة الوسط» الصديق قواس | الأحد 29 يوليو 2018, 03:06 مساء
المدرب إيهاب جلال في تدريبات الأهلي طرابلس (المركز الإعلامي)

وصلت بعثة فريق الأهلي طرابلس الأول لكرة القدم الجمعة إلى تونس للدخول في معسكر إعدادي قبل المواجهة المرتقبة مع فريق الوداد البيضاوي المغربي في العاشر من أغسطس المقبل ضمن منافسات بطولة الأندية العربية البطلة.
 
وقد باشر السبت الفريق أولى تدريباته بتونس حيث بدأ الدخول في معسكر تدريبي مغلق تأهبا للمباراة المرتقبة.

وكان أهلي طرابلس قد استعد مؤخرا لهذه المباراة حيث تعاقد مع المدرب المصري إيهاب جلال والطاقم المصاحب له، وأجرى حصصا تدريبية بطرابلس بحضور أغلب عناصر الفريق واللاعبين الجدد الذين تم التعاقد والتجديد معهم وهم: مفتاح طقطق وأنيس سلتو وبلقاسم رجب ومحمد المنقوش ومحمد نشنوش وعامر التاورغي ومحمد الشبلي وسالم عبلو ومعاذ عبود والجزائري علي قشي وأحمد كراوع وعلي معتوق وزكريا الهريش وجونيور ماكسيم وصالح الطاهر وبدر حسن وهيثم ضانه.  

وأخذ المدرب المصري فكرة مبسطة عن جميع اللاعبين خلال تدريبات الفريق بمساعدة المدرب الوطني محمد الزقوزي الذي اختير ضمن الطاقم المصاحب.

ويسعى أهلي طرابلس لما يمتلكه من زاد بشري هذا الموسم لتحقيق نتيجة إيجابية في بطولة الأندية العربية وكأس الاتحاد الأفريقي والدوري المحلي.

وينتظر أن يجري الأهلي عددا من المباريات الودية والتجربية تأهبًا للرحلة العربية والأفريقية.

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