منتخب شباب ليبيا للسلة جاهز لتحدي الجزائر

منتخب ليبيا للشباب في كرة السلة (المركز الإعلامي)

تغادر الأحد بعثة المنتخب الوطني الليبي لكرة السلة تحت 18 عامًا إلى تونس ثم الجزائر من أجل مقابلة المنتخب الجزائري في مباراتين، تحدد المتأهل منهما إلى نهائيات بطولة أفريقيا للشباب في مالي خلال شهر سبتمبر المقبل.

وتضم قائمة المنتخب 16 لاعبًا من قبل الطاقم الفني الذي يترأسه إسماعيل الزوي مدربًا ومساعده بسام التركي وهم: على زبيذة (اليرموك)، معتصم عامر مسعود (اليرموك)، مهند السويح (اليرموك)، آدم الجعفري (اليرموك)، عبدالمجيد جوان (النصر)، محمد البدري (النصر)، نور الدين طاهر (النصر)، معاذ البرعصي (الأهلي بنغازي)، إدريس زيو (الأهلي بنغازي)، محمد الفقيه (الأهلي بنغازي)، أسعد رزق (الاتحاد)، عبدالله الزليطني (الاتحاد)، محمد الحراري (الأهلى طرابلس)، عبدالله الشوشان (المدينة)، أيوب أبوسديرة (الشباب)، زكريا عبدالله سليم (المروج).

وبحسب موقع الاتحاد الليبي لكرة السلة فقد أكد المدرب إسماعيل الزوي أنه مؤمن بقدرات وإمكانات لاعبيه في تخطي المنتخب الجزائري، خاصة وأن المغرب انسحبت وتونس متأهلة تلقائيًا عن المنطقة الأفريقية الأولى، كما لا يوجد عجز في مراكز اللاعبين، ووضعت كل الترتيبات الخططية للمنافسة في اللقاء المرتقب.

منتخب ليبيا للشباب في كرة السلة (المركز الإعلامي)