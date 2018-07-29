«الزعيم» يدخل مواجهتين في تونس قبل ضربة البداية العربية

طرابلس - "بوابة الوسط " الصديق قواس | الأحد 29 يوليو 2018, 01:53 مساء
مباراة لفريق الأهلي طرابلس أمام الاتحاد في الموسم الماضي (المركز الإعلامي)

يلتقي فريق الأهلي طرابلس الأربعاء المقبل وديا مع فريق الملعب التونسي ومع فريق أولمبيك سيدي بوزيد السبت المقبل قبل التوجه إلى المغرب للقاء فريق الوداد البيضاوي في العاشر من شهر أغسطس المقبل.

فريق الأهلي طرابلس «الزعيم» دخل الجمعة في معسكر خارجي بتونس وتحديدا بحمام أبورقيبة في تونس استعدادا للمباراة التي تأتي ضمن منافسات بطولة الأندية العربية بدور الـ32.

وعينت إدارة الأهلي طرابلس مؤخرا المدير الفني المصري إيهاب جلال استعدادا للموسم الجديد الذي تولى له إدارة «الزعيم» أهمية خاصة في ظل دخول الفريق منافسات محلية وعربية وكذلك أفريقية.

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