إثارة في انطلاق بطولة ليبيا للكرة الطائرة تحت 17عامًا

جانب من منافسات الكرة الطائرة (الصفحة الرسمية لاتحاد الطائرة)

انطلقت السبت بمدينة مصراتة منافسات بطولة ليبيا تحت 17 عامًا للكرة الطائرة، حيث أقيم افتتاح البطولة بمباراتين، الأولى جمعت فريق الجزيرة والهلال، وانتهت بفوز الجزيرة بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل (25-16/ 25-13/ 25-20).

وجمعت المباراة الثانية السويحلي والاتحاد المصراتي في مباراة مثيرة، ففي الشوط الأول تمكن السويحلي من الفوز بصعوبة، حيث وصلت النتيجة (30-28)، وفي الثاني استمرت المنافسة وتمكن الاتحاد من الفوز بنتيجة (25-19)، وفي الثالث عاد السويحلي وفاز بنتيجة (25-19)، وفي الرابع كان الأكثر إثارة حيث وصل التنافس أشده إلى أن وصلت النتيجة (32-30) لصالح السويحلي لتنتهي المباراة بفوزه بنتيجة بثلاثة أشواط مقابل شوط.

ويلتقي، اليوم الأحد، الهلال مع السويحلي في المباراة الأولى، والأهلي بنغازي مع الاتحاد المصراتي في المباراة الثانية.