بالصور: تدريبات «الزعيم» في تونس استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي

تدريبات فريق الأهلي طرابلس لكرة القدم في تونس. (صفحة النادي الأهلي )

بدأ فريق الأهلي طرابلس لكرة القدم استعداداته للقاء فريق الوداد المغربي ضمن دور 32 لـ«كأس العرب للأندية الأبطال» بمعسكر خارجي في تونس.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي طرابلس صورًا لتدريبات الفريق بقيادة المدرب المصري إيهاب جلال، بحضور نجوم الفريق، ومتابعة عضو إدارة الأهلي اللاعب الدولي السابق علي الأسود.

ووصلت بعثة فريق الأهلي الأول لكرة القدم، الجمعة، إلى مقر إقامة المعسكر ببلدة حمام بورقيبة، حيث يستمر المعسكر إلى 7 أغسطس المقبل.

يذكر أن القرعة أوقعت فريق الأهلي طرابلس في مواجهة فريق الوداد البيضاوي «بطل أفريقيا»، ذهابًا في العاشر من شهر أغسطس المقبل بالمغرب، على أن يقام لقاء العودة الحاسم يوم 28 من نفس الشهر، بملعب أي من دول الجوار التي يختارها الأهلي طرابلس.

وهذه البطولة هي النسخة الثامنة والعشرون من مسابقة الأندية العربية بمسماها الجديد «كأس العرب للأندية الأبطال» ، التي ستقام بمشاركة 32 فريقًا وفق خمس مراحل عبر أدوار (32 و16 و8 ونصف نهائي والنهائي) تحسم فيها ورقة الترشح للعبور للدور التالي عبر احتساب نتيجية مباراتي الذهاب والإياب.

لاعبي الأهلي طرابلس متوجهين إلى ملعب التدريب. (صفحة النادي الأهلي )

حراس الأهلي يتوسطهم الدولي محمد نشنوش. (صفحة النادي الأهلي )

تدريبات فريق الأهلي طرابلس لكرة القدم في تونس. (صفحة النادي الأهلي )

مدرب الأهلي طرابلس المصري إيهاب جلال. (صفحة النادي الأهلي )

الحارس الدولي محمد نشنوش. (صفحة النادي الأهلي )

عضو إدارة الأهلي اللاعب الدولي السابق علي الأسود. (صفحة النادي الأهلي )

تدربيات فريق الأهلي طرابلس لكرة القدم في تونس. (صفحة النادي الأهلي)