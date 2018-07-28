الخمسي ينفي الشائعات حول مدرب منتخب ليبيا عمروش

الخمسي في الإطار الأيمن ومباراة لمنتخب ليبيا في الأيسر (أرشيفية : الإنترنت)

طالب المدير الإداري للمنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم، عادل الخمسي، الإعلام الرياضي بمساندة المنتخب في هذه المرحلة قبل خوض ثاني مباراة في تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة للكاميرون، التي ستكون في السابع من سبتمبر المقبل.



ونفى الخمسي في تصريحات تلفزيونية نفيًا قاطعًا ما يتردد عن تدخل الطاقم الإداري في اختيار اللاعبين، مؤكدًا أنها أخبار مغلوطة تنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الخمسي: «نتحدى مَن يأتي بالدليل على ذلك وإن عمل الطاقم الفني لوحده تحت إشراف المدرب البلجيكي، الجزائري الأصل عادل عمروش».



وأوضح أنه أكمل عامين مديرًا إداريًّا للمنتخب ولم يتدخل في أي تشكيلة أو يفرض على أي مدرب لاعبًا محددًا، وندعو للكف عن هذه المغالطات.



كما أكد عدم تمكن إدارة المنتخب من إقامة معسكر في دولة التشيك؛ بسبب مشاكل صعوبة الحصول على التأشيرة ويتم التنسيق لبعض المباريات، الودية مع تواصل معسكر المنتخب في تونس.