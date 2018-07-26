الاتحاد يضم مهاجمًا غابونيًا من العيار الثقيل

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الخميس 26 يوليو 2018, 09:11 مساء
المهاجم الغابوني سيرخي كيفين أبوي أنجوي (صفحة الاتحاد)

أتمت إدارة نادي الاتحاد تعاقدها مع المهاجم الدولي الغابوني سيرخي كيفين أبوي أنجوي، في عقد انتقال حر، لم تعلن قيمته المالية.

ويتمتع، أبو أنجوي، بسيرة ذاتية قوية، فهو من مواليد 1994 ويعد المهاجم الثاني للمنتخب الغابوني بعد لاعب آرسنال بير ايميرك أوباميانغ.

وشارك أنجوي مع منتخب بلاده، في منافسات كأس الأمم الأفريقية في نسختها الماضية التي استضافتها الغابون، كما أنه خاض تصفيات المونديال أيضًا، ويمتلك في رصيده 9 أهداف مع المنتخب الغابوني وله تجارب في الملاعب البرتغالية.

ويعول فريق الاتحاد كثيرًا على عناصره الموسم المقبل، بهدف الذهاب بعيدًا في مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي «الكنفدرالية» وكذلك البطولتين المحليتين، الدوري، وكأس ليبيا الذي يحمل لقبه.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رونالدو يعترف «بالذنب» ويدفع 19 مليون يورو لإسبانيا
رياضة عالمية
تسجيل حالات الدرن المقاوم للمضادات الحيوية في ليبيا
ليبيا
«مركزي طرابلس» يسلِّم مصارف الكفرة 12 مليون دينار
ليبيا
«هيومن رايتس» ترفض تسمية ليبيا «مكانًا آمنًا» للمهاجرين
ليبيا
اكتشاف بحيرة مياه سائلة في المريخ
علوم وتكنولوجيا
الفياغرا تقتل الأطفال في هولندا
طب وصحة
للمرة الثانية.. تخريب نجمة دونالد ترامب في هوليوود
منوعات
استئناف تنفيذ منحة البنك الإسلامي لتمكين الشباب الليبي «اقتصاديًا»
ليبيا
بالفيديو.. «فيفا» يفصح عن الهدف الأجمل في المونديال
رياضة عالمية
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف بحيرة مياه سائلة في المريخ