الاتحاد يضم مهاجمًا غابونيًا من العيار الثقيل

المهاجم الغابوني سيرخي كيفين أبوي أنجوي (صفحة الاتحاد)

أتمت إدارة نادي الاتحاد تعاقدها مع المهاجم الدولي الغابوني سيرخي كيفين أبوي أنجوي، في عقد انتقال حر، لم تعلن قيمته المالية.

ويتمتع، أبو أنجوي، بسيرة ذاتية قوية، فهو من مواليد 1994 ويعد المهاجم الثاني للمنتخب الغابوني بعد لاعب آرسنال بير ايميرك أوباميانغ.

وشارك أنجوي مع منتخب بلاده، في منافسات كأس الأمم الأفريقية في نسختها الماضية التي استضافتها الغابون، كما أنه خاض تصفيات المونديال أيضًا، ويمتلك في رصيده 9 أهداف مع المنتخب الغابوني وله تجارب في الملاعب البرتغالية.

ويعول فريق الاتحاد كثيرًا على عناصره الموسم المقبل، بهدف الذهاب بعيدًا في مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي «الكنفدرالية» وكذلك البطولتين المحليتين، الدوري، وكأس ليبيا الذي يحمل لقبه.

