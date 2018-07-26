الكاراتيه يطوق عنق الرياضة الليبية بفضية الألعاب الأفريقية

حصد منتخب ليبيا للكاراتيه لفئة «الكاتا الجماعي» الميدالية الفضية الثالثة لليبيا، ليحل ثانيًا على مستوى أفريقيا عقب فقدانه للمباراة النهائية التي جمعته مع منتخب الجزائر المضيف بنتيجة 0-5.

وسبق أن حقق المنتخب الوطني للكراتيه، اليوم فوزه الأول في اللقاءات التي احتضنتها قاعة الشهيد بلخضر الطاهر، على حساب منتخب مدغشقر بنتيجة 4-1 ضمن منافسات دورة الألعاب الأفريقية لشباب الثالثة بالجزائر.

وتأهل المنتخب الوطني إلى الدور الرباعي بعد انسحاب المغرب، ليقصي المنتخب النيجيري بنتيجة 3-2 ويتأهل إلى النهائي.

وضم المنتخب الليبي، اللاعبين: محمد التركي ومنقذ حسن عريبي ومقبل حسن عريبي، ويشرف على تدريب المنتخب، المدرب محفوظ دياب.

وحضر التتويج وزير الشباب والرياضة الجزائري ونائب رئيس الوفد الليبي وليد امبارك والإداري العام للبعثة صلاح مهني وإداريا الوفد، علي زايد وحسين أبوعرقوب، ومدرب منتخبنا السابق جمال الظواهري.

