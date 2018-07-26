المبارزة الليبية تقصي الجزائر وتكتفي ببرونزية أفريقيا

منتخب ليبيا للمبارزة بعد تتويجه ببورنزية الألعاب الأفريقية 26 يوليو 2018 (بوابة الوسط)

حقق المنتخب الليبي للمبارزة الميدالية الفضية في دورة الألعاب الأفريقية للشباب التي تستضيفها الجزائر حاليًا.

ونجح المنتخب الليبي في الوصول إلى المباراة النهائية التي خسرها أمس أمام نظيره المصري 24 - 45، ليحل ثانيًا في الترتيب على مستوى مبارزة القارة السمراء.

ووصل المنتخب الليبي للمباراة النهائية عقب إقصائه للمنتخب المضيف «الجزائر» في مباراة دور نصف النهائي الذي سبقت اللقاء النهائي في قاعة «فيميني».

وضم المنتخب الوطني، اللاعبين: عبدالمالك القاضي وأنس أبوجطيلة وأبوبكر القاضي، تحت إشراف المدربين سراج التاجوري وإيهاب بوشكيوة.

وحضر التتويج رئيس الوفد الليبي، الدكتور أحمد حسنين، وأمين اللجنة الأولمبية الجزائرية ورئيس الاتحاد الجزائري للمبارزة.

كما حضر حفل التتويج، نائب رئيس الوفد للشؤون الفنية وليد مبارك والمالي بالبعثة الليبية عبدالمجيد ونيس.

