السنقري يضع الكونغ فو الليبي في واجهة التحكيم الأفريقي

الحكم الليبي الدولي مصطفى السنقري (بوابة الوسط)

اختير الحكم الليبي الدولي مصطفى السنقري ضمن ثمانية حكام حددهم الاتحاد الأفريقي للعبة الكونغ فو وشو، لإدارة نهائيات الدورة الثالثة للألعاب الأفريقية للشباب الجارية بالجزائر العاصمة حتى يوم السبت المقبل.

ووقع الاختيار على الحكم الدولي الليبي من ضمن 11 حكمًا أفريقيًا لإدارة منافسات دورة الشباب بالجزائر.

وسبق للحكم السنقري «43 عامًا» التحكيم في بطولة العالم التي أقيمت بماليزيا 2013 وبطولة العالم للشباب بتركيا 2012 وبطولة أفريقيا بالسنغال 2011، وبطولة أفريقيا في بنين 2010 وبطولة أفريقيا التي استضافتها ليبيا عام 2008.

ونال الحكم الدولي الليبي درجة A في من قبل الاتحاد الدولي للعبة، وهي أعلي درجة في التحكيم الدولي.

