النصر «يرمم» هجومه بالمهدي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 يوليو 2018, 05:37 مساء
معتز المهدي «وسط» أثناء توقيع العقد مع النصر (صفحة النصر)

أعلنت إدارة نادي النصر رسميًا، التعاقد مع المهاجم الليبي، معتز المهدي، في عقد انتقال حر لمدة عام واحد، قادمًا من فريق الفحيحيل الكويتي.

تعاقد إدارة النصر مع المهدي، تأتي من أجل تعويض خسارة الفريق لمهاجمه سالم المسلاتي الذي انتقل مؤخرًا إلى فريق الاتحاد.

ويعتبر المهدي من أبرز المهاجمين في ليبيا، ولعب الموسم الماضي في صفوف الفحيحيل الكويتي وقاده إلى الصعود لدوري الأضواء، كما سبق وأن لعب في صفوف النجمة والأهلي بنغازي في ليبيا وقدم مع الأهلي أداءً مميزًا في البطولة الإفريقية عام 2014 وسجل هدفًا شهيرًا في مرمى الأهلي المصري.

 

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