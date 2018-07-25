الخُمس يفاوض خميس

الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخمس (أرشيفية: الإنترنت)

علمت «بوابة الوسط» أن إدارة نادي الخُمس دخلت في مفاوضات مباشرة مع المدرب الوطني، جمال خميس، لتولي مسؤولية الفريق الأول لكرة القدم، الذي يحتاج لانطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد من خلال منافسات الدوري الممتاز.

وقدم فريق الخمس نفسه بين كبار الدوري الممتاز الموسم الماضي، بصورة جيدة تحت قيادة الثنائي، أسامة الحمادي وأبوبكرالحرم.

وسبق لجمال خميس أن تولى تدريب فريق خليج سرت، الموسم الماضي، وحقق معه نتائج إيجابية.

وعلى جانب عقود لاعبي الخمس، تأكد أن حارس الفريق، وسام البودي، لم يجدد تعاقده بعد مع النادي، ولم يحدد وجهته بعد.

