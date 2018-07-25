الخُمس يفاوض خميس

القاهرة - طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأربعاء 25 يوليو 2018, 05:26 مساء
الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخمس (أرشيفية: الإنترنت)

علمت «بوابة الوسط» أن إدارة نادي الخُمس دخلت في مفاوضات مباشرة مع المدرب الوطني، جمال خميس، لتولي مسؤولية الفريق الأول لكرة القدم، الذي يحتاج لانطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد من خلال منافسات الدوري الممتاز.

وقدم فريق الخمس نفسه بين كبار الدوري الممتاز الموسم الماضي، بصورة جيدة تحت قيادة الثنائي، أسامة الحمادي وأبوبكرالحرم.
وسبق لجمال خميس أن تولى تدريب فريق خليج سرت، الموسم الماضي، وحقق معه نتائج إيجابية.

وعلى جانب عقود لاعبي الخمس، تأكد أن حارس الفريق، وسام البودي، لم يجدد تعاقده بعد مع النادي، ولم يحدد وجهته بعد.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

داخلية الوفاق توضح أسباب ارتفاع الحوادث المرورية: الإطارات المستعملة قنبلة ...
ليبيا
منتخب ليبيا بين أزمتي إلغاء معسكر التشيك وغياب نجوم «الزعيم»
رياضة محلية
صحف عربية: الرئيس الفرنسي يزور القاهرة قريبًا لمناقشة الوضع الليبي.. وهجوم ...
ليبيا
كاركاتير حليم - ليبيا بين إيطاليا وفرنسا!
كاريكاتير
بالفيديو: حالة طوارئ باليونان بعد مقتل وإصابة العشرات في حرائق الغابات
دولى
اعتبرها «لا إنسانية».. «طرابلس الطبي» يكشف تفاصيل الصور المتداولة لمتوفاة أجنبية
ليبيا
وزيرة الدفاع الإيطالية: من الخطأ إجراء انتخابات قبل المصالحة في ليبيا
ليبيا
رئيس شرطة العقيلة يكشف تفاصيل الهجوم «الإرهابي» على المركز
ليبيا
صحف عربية: ضغط فرنسي لتنفيذ إعلان باريس.. ونقص السيولة الحاد
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

المورينجا.. غذاء خارق