بنغازي تُعد «الشاطئية» الليبية لتدافع عن موقعها الأفريقي بالقاهرة

من احدى مباريات منتخب ليبيا للكرة الشاطئية (أرشيفية: الإنترنت)

تنطلق، يوم الإثنين المقبل، بطولة بنغازي الأولى للكرة الشاطئية، بمشاركة سبعة فرق، هي: التحدي والبيضان ونجوم الصابري وحي السلام وشباب اللثامة واتحاد الشرطة وشباب البريقة.

من جانبه، أكد عضو اللجنة المنظمة للبطولة، ما شاء الله حويلو، أن هناك ثلاثة فرق تنتظر تأكيد مشاركتها ليصبح العدد عشرة فرق ستقسم على مجموعتين، ويديرها نخبة من الحكام الدوليين، منهم، يحي الوحيشي الذي تم اختياره دوليًّا من خلال الدورة التي أقامها الاتحاد الأفريقي بالقاهرة.

وقال حويل: «البطولة ستحظى بمتابعة مدرب المنتخب عماد بيزان الذي سيختار منها أبرز اللاعبين للانضمام للمنتخب الذي تنتظره مشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا المقرر لها ديسمبر المقبل بمصر، وسيلتقي فيها منتخبنا الوطني نظيره الكيني، ونسعى بكل قوة للتأهل وتقديم صورة مغايرة عن مشاركتنا السابقة في كأس أفريقيا للكرة الشاطئية 2016 في نيجيريا».

