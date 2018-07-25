منتخب ليبيا بين أزمتي إلغاء معسكر التشيك وغياب نجوم «الزعيم»

جانب من مباراة سابقة لمنتخب ليبيا لكرة القدم في الشان (المركز الإعلامي)

أكد مصدر بالاتحاد الليبي لكرة القدم إلغاء المعسكر الإعدادي الذي كان مفترضا أن يخوضه المنتخب الأول في دولة التشيك وذلك بعدما تعذر الحصول على تأشيرات للاعبي المنتخب وسيتم البحث عن دولة أخرى.

ويواصل المنتخب تدريباته في تونس وسط غياب عدد من العناصر ومن بينهما عناصر فريق الأهلي طرابلس الذين لم يلتحقوا حتى الآن بالمنتخب والذي ياتي تحضيرا لمواجهة جنوب أفريقيا ضمن تصفيات كأس أفريقيا بالكاميرون 2019.

وسبق وأصدرت إدارة نادي الأهلي طرابلس خطابًا موجهًا إلى الاتحاد الليبي لكرة القدم يخطره فيه بعدم انضمام لاعبيه الدوليين إلى معسكر الفريق الوطني المقبل، حيث يستعد الأخير لاستكمال التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا بالكاميرون 2019 بمباراة جنوب أفريقيا، وينتظر أن يخوض معسكرين الأول في تونس والثاني في البرتغال.

وجاءت رسالة «الزعيم» القاسية والموجهة إلى الكرة الليبية على خلفية انشغال الفريق في البطولة العربية، حيث يستعد لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي في الدار البيضاء يوم 10 أغسطس المقبل، بينما فسر آخرون الخطاب بأنه عقاب من الأهلي طرابلس ضد اتحاد الكرة على خلفية تفاقم الأزمة الأخيرة الخاصة بمباراة نصف كأس ليبيا أمام الاتحاد.