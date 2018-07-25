معتز المهدي يقطع الاحتراف وينضم للنصر تمهيدًا لدوري الأبطال

معتز المهدي يوقع للنصر (المركز الإعلامي عبر فيسبوك)

وقَّع المهاجم معتز المهدي عقدًا مع إدارة النصر لمدة موسمين لدعم صفوف بطل الدوري الليبي هذا الموسم.

فريق النصر يشارك في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ويعد المهدي الذي احترف الموسم الماضي في فريق الفحيحيل الكويتي من العناصر البارزة التي ستساعد الفريق.

المهدي يعود للدوري الليبي من جديد للاستفادة من خبراته، كونه من العناصر الدولية التي شاركت المنتخب الوطني في منافسات عديدة.

المهدي تلقى العديد من العروض الاحترافية لكنه اختار اللعب في فريق النصر الذي سيكون ممثلاً للكرة الليبية في أهم بطولة في القارة السمراء على صعيد الأندية.