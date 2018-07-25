تدريب الأهلي طرابلس بكامل النجوم في أول ظهور لإيهاب جلال

طرابلس - بوابة الوسط، الصديق قواس | الأربعاء 25 يوليو 2018, 12:21 مساء
إيهاب جلال خلال استقباله في نادي الأهلي طرابلس (المركز الإعلامي)

أشرف الثلاثاء المدرب المصري إيهاب جلال والطاقم المصاحب له على إجراء أول حصة تدريبية بحضور أغلب عناصر الفريق واللاعبين الجدد الذين تم التعاقد والتجديد معهم وهم: مفتاح طقطق وأنيس السلتو وبلقاسم رجب البلقا ومحمد المنقوش ومحمد نشنوش وعامر التاورغي ومحمد الشبلي وسالم عبلو ومعاذ عبود والجزائري علي قشي وأحمد كراوع وعلي معتوق وزكريا الهريش وجونيور ماكسيم وصالح الطاهر وبدر حسن.
 
وأخذ المدرب المصري فكرة مبسطة عن جميع اللاعبين من خلال أول تدريب للفريق بمساعدة الليبي محمد الزقوزي الذي اختير ضمن الطاقم المصاحب.

وعلمت «بوابة الوسط» من مصادرها أن بعثة فريق الأهلي طرابلس ستغادر الجمعة إلى تونس للدخول في معسكر خارجي قبل المواجهة المرتقبة أمام الوداد البيضاوي في العاشر من أغسطس المقبل ضمن منافسات بطولة الأندية العربية.

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