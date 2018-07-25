عملية جديد يخضع لها الإعلامي محمد ترفاس

طرابلس - بوابة الوسط : صلاح بلعيد | الأربعاء 25 يوليو 2018, 12:12 مساء
الإعلامي محمد ترفاس (فيسبوك)

يجري الزميل الإعلامى الرياضي محمد ترفاس صباح الأحد عملية تركيب دعامات للقلب في أحد مصحات طرابلس الخاصة وعلى أيدي أطباء ليبيين بعد أن أجرى الأسبوع الماضي عملية قسطرة عاجلة بعد أن نصحه الأطباء بتلك الخطوات العلاجية.

وعبر الإعلامي محمد ترفاس عن امتنانه لمشاعر الزملاء  والأصدقاء في الوسط الرياضي الذين غمروه بتقديرهم وتفاعلهم مع حالته الصحية التي مر بها خلال العشرة أيام  الأخيرة.
    
وأكد ترفاس أنه وجد بعد عطاء قرابة الأربعين عاما في الإعلام آلرياضي كل الدعم المعنوي الذي لم يذهب سدى من خلال هذا التفاعل المعنوي الذي ساهم في تحسن حالته الصحية كثيرا.

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