بطولة عمر المختار تشكل منتخب ليبيا للصالات

كرة الصالات تعود للظهور من جديد (أرشيفية : الإنترنت)

حددت لجنة كرة القدم داخل الصالات بالاتحاد الليبي موعد انطلاق المرحلة الأولى لبطولة شيخ الشهداء عمر المختار الثانية بنظام التجمع بمنطقتين.

المجموعة الأولى تضم منتخبات الاتحادات الفرعية (الجنوبية - مصراتة - طرابلس - الغربية).

المجموعة الثانية تضم منتخبات (طبرق - الجبل الأخضر- بنغازي - خليج سرت).

موعد تجمع منتخبات المنطقة الغربية أيام 9 و10 و11 أغسطس، وموعد تجمع منتخبات المنطقة الشرقية أيام 16 و17 و18 أغسطس.

ويترشح منتخبان من كل مجموعة للتجمع النهائي لتحديد البطل، كما سيتم من خلال البطولة اختيار المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات.