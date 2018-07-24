«الزعيم» ينفي التعاقد مع «شيخ» الأهلي المصري

لاعب الأهلي المصري أحمد الشيخ (أرشيفية : الإنترنت)

نفت إدارة النادي الأهلي طرابلس الإثنين نفياً قاطعاً الأنباء المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن رغبة «الزعيم» في التعاقد مع اللاعب المصري أحمد الشيخ.

وأكدت الإدارة عبر صفحة النادي الرسمية أن إدارة النادي لم تفتح أي قناة اتصال سواء مع اللاعب أو مع ناديه الأهلي المصري الذي يمتلك بطاقة اللاعب.



وتؤكد إدارة «الزعيم» أن كل أمور التعاقدات التي لا تنشر عبر المواقع الرسمية المختلفة للنادي تعتبر غير صحيحة.

وكانت أنباء متداولة على صفحات التواصل الاجتماعي قد نشرت العديد من الأخبار حول خبر انتقال الشيخ قادما من الأهلي المصري.