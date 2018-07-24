منتخب شباب ليبيا يفوز (0/7)

مباراة ودية سابقة لمنتخب الشباب الليبي (المركز الإعلامي)

فاز منتخب الشباب الليبي تحت 17 عاما الأحد بملعب نادي الأولمبي بالزاوية على منتخب المنطقة الغربية بسباعية نظيفة في مباراة ودية استعدادية لخوض بطولة شمال أفريقيا التي ستقام بمدينتي سوسة والمنستير التونسيتين خلال الفترة من 20 وحتى 28 أغسطس المقبل بمشاركة منتخبات ليبيا وتونس والجزائر والمغرب المؤهلة لنهائيات كأس أفريقيا في تنزانيا 2019.

المنتخب فاز في وقت سابق على منتخب المنطقة الوسطى بنتيجة هدفين دون مقابل تحت اشراف المدير الفني للمنتخب الحبيب امبارك.

ويشمل جدول مباريات بطولة شمال أفريقيا لقاء الإثنين (20 أغسطس) للمنتخب الليبي أمام تونس بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير، والجزائر مع المغرب بالملعب الأولمبي بالمنزه.

الجمعة (24 اغسطس) تلتقي تونس مع الجزائر بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير، والمغرب مع ليبيا بالملعب الأولمبي بسوسة.

الثلاثاء (28 اغسطس) يلتقي المنتخب المغربي مع نظيره التونسي بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير، فيما يلتقي المنتخب الليبي مع نظيره الجزائري بالملعب الأولمبي بسوسة.

ويتأهل صاحب المركز الأول من التصفيات إلى نهائيات بطولة أمم أفريقيا تحت 17 عاما المنتظر إقامتها في تنزانيا العام 2019.