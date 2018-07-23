عضو الأهلي بنغازي يسلم استقالته لشقيقيه ويغادر ليبيا

عضو الجمعية العمومية بنادي الأهلي بنغازي، خالد مخلوف (فيسبوك)

أعلن عضو الجمعية العمومية بنادي الأهلي بنغازي، خالد مخلوف استقالته من منصبه، معلنًا ذلك عبر بيان مطول على صفحته الشخصية بـ«فيسبوك»، الإثنين، مطالبًا بلم شمل النادي العريق الذي تنتظره مشاركات دولية وقارية كبيرة أبرزها الظهور في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وقال مخلوف في بيانه: «كنت قد أعددت استقالتي، من عدة أيام، من عضوية الجمعية العمومية بالنادي الأهلي، وكانت الفرصة في اجتماع الجمعية العمومية السنوية بأن يتم تقديمها إلى الأعضاء، لكن ترددت من عدة عوامل أبرزها تقديري لأخي الأكبر عبدالسلام المسماري الشينبو، رئيس الجمعية العمومية، وفرحتي في لم الشمل بين رئاسة الجمعية العمومية بالنادي ومجلس الإدارة الذي اتخذ قرارات مهمه في صالح الأهلي».

وأضاف البيان: «لكن بعد الاجتماع وقبل سفري وضعت استقالتي في مكتبة بيتي وقررت بعد سفري أن أبلغ شقيقي طارق أو مروان بأخذها وتسليمها إلى رئاسة الجمعية العمومية بالنادي».

وطالب مخلوف قائلاً: «يا أستاذ خالد السعيطي ومجلس الإدارة نأمل منكم خدمة الأهلي كما وعدتم، والأهلي في أمس الحاجة لخدماتكم عن طريق لم شمل رموز الأهلي في جميع الألعاب من رياضيين وإداريين، ودراسة مشاكل الأهلي من جميع الجوانب حتى نصل للهدف المنشود وبناء العلاقات مع باقي الأندية على أساس الاحترام المتبادل».

واختتم البيان مفسرًا سبب الاستقالة قائلاً: «أخيرًا لظروفي الخارجة عن إرادتي من عدة جوانب عملية وعلمية وعائلية تطلب الأمر وجودي خارج الوطن، لذا قررت الاستقالة».