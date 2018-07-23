رسميا: النصر والأهلي بنغازي إلى دوري الأبطال والاتحاد والأهلي طرابلس في «الكونفيدرالية»

طرابلس - بوابة الوسط : الصديق قواس | الإثنين 23 يوليو 2018, 03:25 مساء
جانب من مباراة الاتحاد والأهلي طرابلس في الدور الرباعي (أرشيفية : الإنترنت)

كشفت مصادر مطلعة في الاتحاد الليبي لكرة القدم أن ثلاثي الدوري العام وبطل الكأس هم من سيشاركون في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي.

وكان الكاف أكد رسميًا مشاركة أربعة فرق ليبية بمسابقاته في الموسم المقبل، وهو ما يعني تواجد فريقي النصر والأهلي بنغازي في بطولة دوري الأبطال، بينما يشارك الأهلي طرابلس والاتحاد في كأس «الكونفدرالية».

وسيتم إعفاء فريق الأهلي طرابلس من مباراة الدور التمهيدي نتيجة تواجده في الترتيب السادس عشر أفريقيًا، بينما سيلعب النصر والأهلي بنغازي والاتحاد في الأدوار التمهيدية.

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