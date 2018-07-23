سر التحدي الرابع المنتظر لإيهاب جلال مع الأهلي طرابلس

مدرب الأهلي طرابلس الجديد إيهاب جلال (المركز الإعلامي)



ستكون مباراة فريق الأهلي طرابلس المرتقبة أمام بطل المغرب الوداد البيضاوي في العاشر من شهر أغسطس المقبل ضمن منافسات البطولة العربية للأندية أول اختبار حقيقي أمام المدرب المصري إيهاب جلال الذي باشر مهامه وتحضيراته مع ممثل الكرة الليبية استعداد لهذا الموعد الكروي المرتقب.

تجربة جلال مع الكرة الليبية هي الأولى من نوعها حيث يتطلع من خلالها للحفاظ على نجاحات مواطنيه الذين سبقوه إلى منصات التتويج محليا وخاضوا معه تجارب إفريقية ناجحة وهم حسام البدري الذي كان أول مدرب مصري في تاريخ الأهلي طرابلس والذي فتح الباب أمام نجاحات كل من طلعت يوسف ثم زميله طارق العشري.

ويحتوي سجل بطولات الدوري الليبي لكرة القدم على أربعة مدربين مثلوا المدرسة المصرية حيث سبق أن توجوا بالبطولات مع فرق محلية مختلفة وهم الراحل الكبير محمد عبده صالح الوحش الذي قاد الأهلي بنغازي إلى بطولتين في بداية مواسم السبعينات ثم المدرب علي شرف القادم من الزمالك الذي قاد التحدي لبطولة الدوري الليبي موسم 76 / 77 ثم طلعت يوسف وطارق العشري اللذان قادا الأهلي طرابلس في آخر بطولتين ونسختين.