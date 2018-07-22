ماثيوس البرازيلي يعود إلى مصراتة للتجديد مع السويحلي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 22 يوليو 2018, 09:07 مساء
المحترف البرازيلي ماثيوس (أرشيفية: الإنترنت)

وصل المحترف البرازيلي ماثيوس إلى مدينة مصراتة، الجمعة، عائدًا من موطنه، من أجل التوقيع على عقده الجديد مع فريق السويحلي لكرة القدم.

والتحق المهاجم البرازيلي، بالفريق الليبي خلال رحلة الإياب من الموسم الماضي، وقدم أداءً مميزًا مع الفريق، كما أنه أعرب عن ارتياحه الشديد للعيش في ليبيا، نافيًا في أكثر من مناسبة تعرضه لأي معوقات جراء التوتر السياسي والأمني من وقت لآخر في ليبيا.

من جانبها، أعلنت إدارة كرة القدم بنادي السويحلي أن الفريق الأول سيعود للتدريبات من جديد في الرابع من أغسطس المقبل، تحت إشراف مدربه الوطني علي المرجيني.
 

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