سند الورفلي يهجر «الزعيم» ويطير إلى المغرب للالتحاق بالرجاء

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 يوليو 2018, 05:56 مساء
مدافع الأهلي طرابلس، سند الورفلي (أرشيفية: الإنترنت)

اقترب نادي «الرجاء» من إتمام صفقة ضم مدافع المنتخب الليبي والأهلي طرابلس، سند الورفلي، بعدما أبلغ اللاعب إدارة ناديه برغبته في الانتقال إلى الرجاء، ما جعل المفاوضات تصل إلى النهاية التي يريدها اللاعب والرجاء، الذي يرغب تنفيذ توصية مدربه، خوان كارلوس غاريدو للاستفادة من خبرته الدولية قاريًّا.

وغادر سند الورفلي، طرابلس، أمس، ووصل إلى تونس، اليوم، في طريقه إلى المغرب لتلبية دعوة الرجاء للتوقيع على عقود الاحتراف.

وسبق أن مددت إدارة نادي الأهلي طرابلس عقد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي سند الورفلي، لمدة ستة أشهر إضافية، حيث لينتهي في الأول من شهر يوليو 2019 .

ويعتبر الورفلي من أبرز مدافعي فريق الأهلي طرابلس في العامين الأخيرين ، كما يعد إحدى أبرز ركائز دفاعات المنتخب الليبي الأول لكرة القدم، الذي سجل معه هدفًا أمام منتخب المغرب بكأس أمم أفريقيا.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أغرب وأندر أنواع الحمل
طب وصحة
«بلومبرغ»: ملاذات ضريبية تعرض جنسيتها للبيع مقابل الاستثمار
اقتصاد
موجة حارة تضرب مصر غدًا.. والأرصاد: ذروتها الأربعاء
عربى
كاركاتير حليم - سقف مطالب الليبيين
كاريكاتير
ريال مدريد يقتني جوهرة برازيلية جديدة
رياضة عالمية
انخفاض الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني بالسوق السوداء
ليبيا
إحاطة سلامة: رسائل تحذير إلى «معرقلي الانتخابات».. وبصيص أمل لـ«توزيع الثروة»
ليبيا
الأرصاد: منخفض جوي يقود درجات الحرارة للارتفاع
ليبيا
حادث سير يسقط 13 قتيلاً في المكسيك
دولى
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: تشيز كيك دايت