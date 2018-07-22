سند الورفلي يهجر «الزعيم» ويطير إلى المغرب للالتحاق بالرجاء

مدافع الأهلي طرابلس، سند الورفلي (أرشيفية: الإنترنت)

اقترب نادي «الرجاء» من إتمام صفقة ضم مدافع المنتخب الليبي والأهلي طرابلس، سند الورفلي، بعدما أبلغ اللاعب إدارة ناديه برغبته في الانتقال إلى الرجاء، ما جعل المفاوضات تصل إلى النهاية التي يريدها اللاعب والرجاء، الذي يرغب تنفيذ توصية مدربه، خوان كارلوس غاريدو للاستفادة من خبرته الدولية قاريًّا.

وغادر سند الورفلي، طرابلس، أمس، ووصل إلى تونس، اليوم، في طريقه إلى المغرب لتلبية دعوة الرجاء للتوقيع على عقود الاحتراف.

وسبق أن مددت إدارة نادي الأهلي طرابلس عقد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي سند الورفلي، لمدة ستة أشهر إضافية، حيث لينتهي في الأول من شهر يوليو 2019 .

ويعتبر الورفلي من أبرز مدافعي فريق الأهلي طرابلس في العامين الأخيرين ، كما يعد إحدى أبرز ركائز دفاعات المنتخب الليبي الأول لكرة القدم، الذي سجل معه هدفًا أمام منتخب المغرب بكأس أمم أفريقيا.

