سداسي «الزعيم» يرسخ أزمة منتخب ليبيا و«زعبية» أول المنضمين من «العميد»

مباراة سابقة لمنتخب ليبيا في الشان (أرشيفية : الإنترنت)

واصل المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم تدريباته اليومية في تونس ضمن تحضيراته لبقية التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا بالكاميرون 2019.

ويشهد تجمع المنتخب غياب لاعبي الأهلي طرابلس «الزعيم» بعدما رفض النادي تسريح لاعبيه للمنتخبات الوطنية كافة، وكان اتحاد الكرة استدعى ستة لاعبين من الأهلي طرابلس وهم: محمد نشنوش وسند الورفلي ومحمد الترهوني وعلي معتوق ومفتاح طقطق وأنيس السلتو.

وينتظر منتخب الفرسان وصول رباعي الاتحاد «العميد» زكريا اللافي وعبدالعاطي العباسي والمعتصم صبو والمهدي المصري، بينما انضم منذ ساعات محمد زعبية.