منتخب مصر يجبر إيهاب جلال على قبول مهمة تدريب الأهلي طرابلس

إيهاب جلال أثناء الترحيب به في تدريب الأهلي طرابلس (المركز الإعلامي)

أعلنت إدارة النادي الأهلي طرابلس السبت التعاقد رسميًا مع إيهاب جلال بعقد لمدة موسم واحد فقط مع طاقم مصاحب له، وهم أحمد إبراهيم في منصب المدرب العام وحسن نصر مدرب الحراس وعبدالرحمن غيث مدرب أحمال.

وفي أول تصريح رسمي له أوضح المدير الفني الجديد لـ«الزعيم» أنه فضل خوض تجربة التدريب خارج مصر لأول مرة عن تولي المهمة الفنية للمنتخب الأولمبي لمصر، لأنه يفضل العمل والتدريب بشكل يومي وهو ما لا يتناسب مع العمل في المنتخبات.

وتابع إيهاب جلال قائلاً: «الأهلي فريق كبير وطموح وسعيد بتولي تدريب هذا الفريق الذي يمتلك إدارة محترفة وجماهير كبيرة، شاهدت بعض المباريات للفريق قبل حضوري إلى ليبيا للحصول على فكرة عامة عن أوضاع الفريق».

وأكمل: «أمامنا العديد من التحديات أبرزها البطولة العربية التي نسعى خلالها للذهاب بعيدًا فيها، المفاوضات كانت منذ عدة أشهر وسعيد بأنها تمت بنجاح».