الظهرة يكرم أبطاله في مختلف الألعاب

أبطال رفع الأثقال الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

كرَّمت إدارة نادي الظهرة الرياضي أبطال النادي في ألعاب الشطرنج والأثقال وكرة القدم والتنس الأرضي الذين حققوا نتائج باهرة هذا الموسم.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت السبت بمقر النادي بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ورئيس وأعضاء الجمعية العمومية، وقدامى الرياضيين والرياضيين ذوي الاحتياجات الخاصة وحشد من جماهير نادي الظهرة.

من جانبه أعرب رئيس الجمعية العمومية للنادي، أحمد بلال، في كلمته بالاحتفالية عن شكره لرياضيي النادي على ما حققوه من نتائج متميزة خلال الموسم الرياضي 2017 -2018.



كما أكد رئيس نادي الظهرة، رافع ثابت، أهمية التكريم وإقامة هذه المناسبات رغم العراقيل والمصاعب التي تواجه نادي الظهرة بطرابلس الذي أُسس منذ أكثر من 70 عامًا.

وقال ثابت: «النادي كان منجم عطاء في جميع الألعاب الرياضية والثقافية، وأسهم في انتشار الرياضة الليبية ودعَّم جميع المنتخبات الوطنية، كما تسعى إدارة النادي لإعادة بناء هذه المؤسسة العريقة من جديد بتجسيد ذلك في حصول أبطال النادي على العديد من التراتيب المتقدمة في مختلف الألعاب».



وتم خلال الاحتفالية تكريم رياضي ذوي الإعاقة، حيث تم تكريم سعاد زايد العيادي وشقيقها عبدالروؤف زايد العيادي، وتكريم أحد رموز نادي الظهرة المدرب والرياضي محمد البهلول محمد سعيد من قبل إدارة النادي ومن جمعية الوفاء لقدامى الرياضيين بمنحه شهادات تقدير ودرعًا وهدايا.

كما تم تكريم الإداري عثمان الشريف من قبل إدارة النادي، وكذلك من جمعية الوفاء لقدامى الرياضيين بمنحه شهادات تقدير ودرعًا وهدايا، كما كرم أبطال كرة القدم من فريق براعم الظهرة لحصولهم على الترتيب الثاني على مستوى الاتحاد الفرعي بطرابلس وأبطال رياضة رفع الأثقال ومدربهم لحصولهم على العديد من القلائد المختلفة.

وشهدت الاحتفالية تكريم لاعبي التنس الأرضي الذين حصلوا على تراتيب متقدمة، وكذلك أبطال لعبة الشطرنج أبرزهم اللاعب أحمد الزيات وحصل على القلادة الفضية في بطولة الأندية العربية بالشارقة، ولاعب الشطرنج الآخر هاشم النعمي لحصوله على لقب سي إم في بطولة انزوته بالجزائر، ومحمد السوري صاحب فضية بطولة ليبيا، وأبوبكر العربي صاحب الذهبية.

جانب من منافسات رفع الأثقال بمشاركة ليبية (أرشيفية : الإنترنت)