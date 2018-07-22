منتخب ليبيا للشباب يفوز على المنطقة الوسطى

تدريبات منتخب ليبيا للشباب (أرشيفية : الإنترنت)

يجري المنتخب الوطني للشباب تحت 17 عامًا مباراته الودية الثانية مساء اليوم الأحد بملعب مدينة الزاوية مع منتخب المنطقة الغربية.

منتخب الشباب فاز الجمعة بملعب نادي الاتحاد المصراتي على منتخب المنطقة الوسطى بنتيجة هدفين دون مقابل، سجلهما أنس الشبلي وإبراهيم المصراتي تحت قيادة المدرب حبيب مبارك.

يأتي هذا استعدادًا لبطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس أفريقيا بتنزانيا 2019، ويشارك في التصفيات منتخبات المغرب والجزائر وتونس الدولة المضيفة على أن تنطلق المنافسات 20 أغسطس المقبل، ويتأهل منتخب واحد إلى بطولة أفريقيا.