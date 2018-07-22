اعتماد 27 رياضة من بينها خمس مؤهلة إلى أولمبياد الشباب في الأرجنتين

جانب من اجتماعات الألعاب الأفريقية للشباب بالجزائر بمشاركة ليبية (إنترنت)

تم اعتماد 27 رياضة خلال النسخة الثالثة للألعاب الإفريقية للشباب 2018 المقامة حاليا بالجزائر خلال الفترة من 19 وحتى 28 يوليو الجاري، من بينها خمسة اختصاصات مؤهلة إلى الألعاب الأولمبية لنفس الفئة السنية والتي ستجرى بالأرجنتين، حسبما أعلنت عنه اللجنة التقنية لجمعية اللجان الوطنية والأولمبية الإفريقية بالجزائر.

وعلى الرغم من اختيار اللجنة لـ27 رياضة في المحفل الإفريقي، إلا أن خمسًا منها فقط ستكون مؤهلة إلى الألعاب الأولمبية للشباب المقررة في بيونس آيرس بالأرجنتين ويتعلق الأمر بكل من الثلاثي (ترياتلون)،الكرة الطائرة الشاطئية، الهوكي على العشب،الفروسية والتجديف.