قرار جديد صادر عن الاتحاد الليبي لكرة اليد

طرابلس - «بوابة الوسط» الصديق قواس | الأحد 22 يوليو 2018, 11:25 صباحا
جانب من منافسات كرة اليد الليبية (أرشيفية : الإنترنت)


أصدر رئيس الاتحاد الليبي لكرة اليد، الصديق عبدالعزيز الفوناس، القرار رقم 29 لسنة 2018 بشأن تحديد مواعيد وأماكن إقامة المرحلتين الثانية والثالثة لبطولة ليبيا للموسم 2017-2018، الصادر يوم الأربعاء بطرابلس.

ونص القرار بأن تقسم الفرق المترشحة إلى مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى (الأول والثالث من فرق المنطقة الأولى مع الثاني والرابع من فرق المنطقة الثانية)، فيما تضم المجموعة الثانية (الأول والثالث من فرق المنطقة الثانية مع الثاني والرابع من فرق المنطقة الأولى).

ونص القرار بأن تقام مرحلة الذهاب من المرحلة الثانية من بطولة ليبيا للموسم الرياضي 2017-2018 خلال الفترة من 29 وحتى 31 يوليو الجاري بقاعة البيضاء للألعاب الرياضية، فيما تقام مرحلة الإياب خلال الفترة من 7 وحتى 9 أغسطس المقبل بقاعة مصراتة للألعاب الرياضية.

كما نص القرار بأن تقام المرحلة النهائية في الفترة من 15 وحتى 17 أغسطس بقاعة البيضاء في حالة ترشح فريق أو أكثر من فرق المنطقة الثانية، وفي الفترة من 12 وحتى 14 أغسطس بقاعة مصراتة للألعاب الرياضية في حالة عدم ترشح أي فريق من المنطقة الثانية.

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