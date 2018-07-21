الأهلي طرابلس يفسر سبب اختياره المدرب المصري إيهاب جلال

طرابلس – "بوابة الوسط" - الصديق قواس | السبت 21 يوليو 2018, 05:36 مساء
مدرب الأهلي طرابلس الجديد إيهاب جلال في المؤتمر الصحفي (المركز الإعلامي)


قدمت إدارة «الأهلي طرابلس» في مؤتمر صحفي، ظهر اليوم السبت، المدب الجديد للفريق الأول، المصري إيهاب جلال لإعلان توليه المهمة في الموسم الجديد.

ويعد إيهاب جلال ثالث مدرب مصري يتولى تدريب «الزعيم» وسبق له تدريب عديد الأندية المصرية، الإسماعيلي والمصري وكهرباء الإسماعيلية وكفر الشيخ وتليفونات بني سويف ومصر المقاصة وإنبي والزمالك.

«بوابة الوسط» كشفت في وقت سابق مفاوضات إدارة «الأهلي طرابلس» مع عدد من المدربين المصريين أبرزهم جلال، حيث فتحت إدارة «الزعيم» المدرسة المصرية لسابق عمل المدربين طلعت يوسف وطارق العشري.

حضر المؤتمر مدير الكرة بالنادي علي الأسود والمدرب إيهاب جلال، الذي رد على استفسارات الصحفيين.

ويجري فريق الأهلي مساء اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف أول حصة تدريبية مع مدربه المصري الجديد إيهاب جلال.

وسيشارك في تدريب اليوم اللاعبون الجدد، يحيى الزليتني ومحمد الجنان وعلي معتوق وأحمد كراوع، بالإضافة إلى عناصر الفريق الأول استعدادًا للبطولة العربية.

وعلمت «بوابة الوسط» أنه ستتم إعارة عدد من اللاعبين هذا الموسم وسيكون هذا من خلال رؤية المدرب لعناصر الفريق، واحتياجات المراكز.

مدرب الأهلي طرابلس الجديد إيهاب جلال (أرشيفية : الإنترنت)
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