منتخب ليبيا قد يتوجه لأوروبا بعد استبعاد الحاسي.. و«عمروش» يدرس «الفرسان»

طرابلس - "بوابة الوسط " الصديق قواس | السبت 21 يوليو 2018, 05:33 مساء
مباراة سابقة لمنتخب ليبيا في أمم أفريقيا للمحليين (أرشيفية : الإنترنت)

يواصل المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم معسكره الخارجي في تونس ويستمر لمدة أسبوعين قبل التحول إلى جنوب أفريقيا أو أحد الدول الأوروبية.

ويحاول المدرب الجديد للمنتخب الوطني، عادل عمروش، في أول استحقاق له الوقوف على إمكانات اللاعبين الذين تم اختيارهم رغم قصر المدة ووجود عديد اللاعبين الجدد في قائمته، التي أثارت عديد التساؤلات في الوسط الرياضي.
 
وتم استعباد أحمد الحاسي من قائمة المنتخب بناء على عقوبة الاتحاد الليبي لكرة القدم وحرمانه من اللعب لمدة موسم واحد.

وتحاول إدارة المنتخب البحث للحصول على مباراة ودية قبل مباراة جنوب أفريقيا في الثالث من سبتمبر المقبل بجنوب أفريقيا، التي تأتي ضمن منافسات الجولة الثانية لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2019 بالكاميرون.

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