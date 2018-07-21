عرض خليجي لمدرب منتخب ليبيا السابق

طرابلس - بوابة الوسط - صلاح بلعيد | السبت 21 يوليو 2018, 04:19 مساء
المدير الفني السابق للمنتخب الوطني الليبي لكرة القدم جلال الدامجة (أرشيفية : الإنترنت)

 أكد المدير الفني السابق للمنتخب الوطني الليبي لكرة القدم جلال الدامجة أنه ينتظر توقيع عقد تدريب مع أحد الأندية الخليجية لرغبته فى خوض تجربة جديدة خارج الملاعب الليبية.
 
وقال الدامجة فى تصريح إلى «بوابة الوسط» السبت إن «هناك عروضا محلية، ولكن لم أقرر بعد حتى انتهاء المفاوضات مع النادي الخليجى».
 
وطالب الدامجة مجددا اتحاد الكرة بتسوية مستحقاته المالية بعد أن عمل قرابة العام مديرا فنيا للمنتخب ولم يتقاض رواتبه حتى الآن بعد سبعة أشهر من تركه تدريب المنتخب.

وأضاف أن التعاقد مع المدرب البلجيكي الجزائري الأصل عادل عمروش لتدريب المنتخب الليبي يؤكد أن الاتحاد يملك المال اللازم ومن الأولى تسوية الوضع المالي للمدرب السابقين خصوصا من أبناء الوطن.

الدامجة قاد المنتخب الليبي للفوز على سيشل فى مستهل تصفيات أمم إفريقيا بخمسة أهداف لهدف واحد وسيكمل المدير الفني الجديد بقية التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2019.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انخفاض الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني بالسوق السوداء
ليبيا
الأرصاد: منخفض جوي يقود درجات الحرارة للارتفاع
ليبيا
حادث سير يسقط 13 قتيلاً في المكسيك
دولى
مصر تفتتح أكبر 3 محطات كهرباء في العالم الثلاثاء المقبل
عربى
المفوضية الأوروبية تعلق على تصريحات السراج بشأن مراكز إنزال المهاجرين في ليبيا
ليبيا
مجلس الأمن: أية كيانات توفر الدعم لأعمال تهدد السلام في ليبيا ستكون «هدفًا ...
ليبيا
توسع حركة السلفية المدخلية في ليبيا
ليبيا
«نجدة بنغازي» تقبض على عصابة تخطف وتغتصب المراهقين وتبتزهم
ليبيا
قزيط يؤيد موقف المجبري ويقترح نقل المؤسسات السيادية خارج طرابلس
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

باطن الأرض يضمّ مليون مليار طن من الماس