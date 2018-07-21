عرض خليجي لمدرب منتخب ليبيا السابق

المدير الفني السابق للمنتخب الوطني الليبي لكرة القدم جلال الدامجة (أرشيفية : الإنترنت)

أكد المدير الفني السابق للمنتخب الوطني الليبي لكرة القدم جلال الدامجة أنه ينتظر توقيع عقد تدريب مع أحد الأندية الخليجية لرغبته فى خوض تجربة جديدة خارج الملاعب الليبية.



وقال الدامجة فى تصريح إلى «بوابة الوسط» السبت إن «هناك عروضا محلية، ولكن لم أقرر بعد حتى انتهاء المفاوضات مع النادي الخليجى».



وطالب الدامجة مجددا اتحاد الكرة بتسوية مستحقاته المالية بعد أن عمل قرابة العام مديرا فنيا للمنتخب ولم يتقاض رواتبه حتى الآن بعد سبعة أشهر من تركه تدريب المنتخب.

وأضاف أن التعاقد مع المدرب البلجيكي الجزائري الأصل عادل عمروش لتدريب المنتخب الليبي يؤكد أن الاتحاد يملك المال اللازم ومن الأولى تسوية الوضع المالي للمدرب السابقين خصوصا من أبناء الوطن.

الدامجة قاد المنتخب الليبي للفوز على سيشل فى مستهل تصفيات أمم إفريقيا بخمسة أهداف لهدف واحد وسيكمل المدير الفني الجديد بقية التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2019.