قريميدة يوضح دور اللجنة الأولمبية الليبية

طرابلس - بوابة الوسط : صلاح بلعيد | السبت 21 يوليو 2018, 03:57 مساء
مدير العلاقات الخارجية السابق باللجنة الأولمبية الليبية محمد قريميدة (أرشيفية : الإنترنت)

طالب مدير العلاقات الخارجية السابق باللجنة الأولمبية الليبية محمد قريميدة عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك» ضرورة معرفة اللجنة الأولمبية الليبية لدورها الرئيسى.

وأكد قريميدة عبر أحد منشوراته أن المهام الأساسية مكافحة كل أنواع التمييز فى الرياضة لتعزيز أواصر الصداقة والمحافظة على البيئة والأماكن المحيطة بالمنشآت الرياضية أثناء تنظيم المسابقات.
 
وفى منشور آخر أكد أن الأولمبية هى مجموعة اتحادات والعامل المشترك بينهما هوالتنسيق والإعداد للمشاركات فى الألعاب الأولمبية والأفريقية والعربية بينما كل اتحاد هو الحاكم الفعلي للعبة فى بلده.

وأضاف أن ترسيخ الثقافة الأولمبية من مهام الأولمبية الليبية وهو ما يبدو مفقودا حاليا.

وكان محمد قريميدة قدم استقالته من منصب مدير العلاقات الخارجية باللجنة الأولمبية الليبية فى بداية العام الجاري وترك العمل الأولمبي.

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