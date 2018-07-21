الاتحاد الليبي للسلة يعلن أحدث ألعابه ويقدم مواعيد الموسم الجديد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 21 يوليو 2018, 02:45 مساء
جانب من منافسات كرة السلة الليبية (المركز الإعلامي)

كشف الاتحاد الليبي لكرة السلة مواعيد وشكل مسابقاته الخاصة بالدوري والكأس والثلاثيات للموسم الرياضي الجديد 2018/ 2019 وقرر إجراء قرعة الدوري والكأس في 18 أغسطس المقبل مع إقامة مباراة السوبر الممتازة بين النصر بطل الدوري والأهلي طرابلس بطل الكأس الجمعة 14 سبتمبر المقبل بمدينة بنغازي.

تنطلق بطولة الدوري الجديد في 18 سبتمبر المقبل بنظام المجموعتين ومن مراحل ثلاث يتأهل للمرحلة الثانية أصحاب التراتيب الثلاثة الأولى من كل مجموعة والمرحلة الثانية بنظام التجمع ومن مرحلتين الأولى بطرابلس والثانية ببنغازي والفريق الأكثر نقاطا من التجمعين سيتوج ببطولة الدوري الليبي لكرة السلة.

وفيما مسابقة الكأس ستنطلق في نهاية المرحلة الأولى للدوري ومن مجموعتين بنظام النصف دوري ويتأهل الأول من كل مجموعة مباشرة للنهائيات.

واستحدث اتحاد السلة هذا العام بطولة ثلاثيات كرة السلة بمنافسة ثلاثة لاعبين أمام مثلهم بنظام النصف دوري بمشاركة أربعة فرق من كل ناد حدًا أقصى على أن تترشح أربعة فرق من كل مجموعة للنهائيات.

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