فوز الأهلي بنغازي والنصر والنجمة في دوري اليد الليبي

طرابلس - "بوابة الوسط" محمد ترفاس | السبت 21 يوليو 2018, 02:02 مساء
مباراة في كرة اليد الليبية بمشاركة الأهلي بنغازي (المركز الإعلامي)

جرت الخميس بقاعة النجمة ببنغازي ثلاث مباريات في  الأسبوع السادس للدوري الليبي لكرة اليد لفرق المجموعة الثانية.

ففي المباراة الأولى التي جمعت المتصدرين المروج والأهلي بنغازي بإدارة الحكمين ناصر قليده وكمال الضراط انتهت بفوز الأهلي بنغازي 23/ 20.
 
والمباراة الثانية جمعت النصر وبنغازي الجديدة بإدارة الحكمين مرعي الفارسي وعصام شتوان وحفلت المباراة بالندية والإثارة وتقارب المستوى الفني وانتهت لصالح النصر بفارق هدف واحد 26 /25.

وفي ثالث المباريات تفوق النجمة على قاريونس بفارق خمسة أهداف 28/ 23 وبهذا يكون الترتيب المؤقت لهذه المجموعة الأهلي بنغازي 12 نقطة والمروج 12 والهلال 10 والنصر 7 والنجمة 6 وبنغازي الجديدة 4 وقاريونس نقطة واحدة.

أصحاب التراتيب الأربعة الأولى سيتأهلون للمرحلة الثالثة بنظام التجمع ومن مجموعتين.

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