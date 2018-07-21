الليبي «محرز» يتوج ببرونزية رفع الأثقال الأفريقية بالجزائر

الرباع الليبي محرز صالح بن سعيد (أرشيفية : الإنترنت)

توج الجمعة الرباع الليبي محرز صالح بن سعيد ببرونزية رفع النتر وزن 62 كلج في أفريقية الشباب بالجزائر.



الرباع محرز حل رابعا في الخطف 94 بفارق 1كلج عن المغربي محمد مولابي المتوج بالبرونزية بينما توج الرباع المصري أحمد عوني بذهبيتي النتر 163 كلج والمجموع وبفضية الخطف.



توج رباع نيجيريا أوموافيا بذهبية الخطف 112 كلج وفضيتي النتر 130 والمجموع 242 كلج وتوج رباع المغرب محمد مولابي بـ 2 برونزية الخطف 95 كلج والمجموع 209 كلج.



ويتجدد اليوم السبت الموعد مع منافسات أربعة رباعين ليبيين مهند موسي ومحمود عقيل في وزن 69 كلج

وستتجه الأنظار للرباعين محمود بحرون وزن 85 ومحمد الفجري وزن +85 أملا في إضافة أكثر من ميدالية لليبيا في وزن الخطف والنتر.